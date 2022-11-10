Хакеры выложили медицинские записи миллионов австралийцев в сеть после того, как страховая компания отказалась платить выкуп
2022-11-10 01:34
В прошлом месяце неизвестные хакеры потребовали выкуп от Medibank, частной страховой компании в Австралии. Они заявили, что получили доступ к медицинским данным.
Компания отказалась платить выкуп, и хакеры опубликовали медицинскую информацию миллионов австралийцев.
Там есть данные, которые обращались за лечением от таких вещей, как зависимости и расстройства пищевого поведения.
Хакеры опубликовали письма о требованиях выкупа, которые отправляли в Medibank, и пообещали продолжить публикации данных.
Опубликовано: Светлана Репина
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