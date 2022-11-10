Хакеры выложили медицинские записи миллионов австралийцев в сеть после того, как страховая компания отказалась платить выкуп

В прошлом месяце неизвестные хакеры потребовали выкуп от Medibank, частной страховой компании в Австралии. Они заявили, что получили доступ к медицинским данным.

Компания отказалась платить выкуп, и хакеры опубликовали медицинскую информацию миллионов австралийцев.

Там есть данные, которые обращались за лечением от таких вещей, как зависимости и расстройства пищевого поведения.

Хакеры опубликовали письма о требованиях выкупа, которые отправляли в Medibank, и пообещали продолжить публикации данных.