Доктор Рой Гулик назвал симптомы новых подвариантов COVID Omicron

На данный момент наиболее распространенными штаммами коронавируса являются подварианты Омикрон BQ.1.1, BF.7 и BA.4.6.

Доктор Рой Гулик рассказал, что их симптомы схожи с первоначальной версией заболевания.

Среди таких симптомов он назвал боль в горле, охриплость, кашель, заложенность носа, головную боль, постоянную усталость и боли в мышцах.

В отличие от более ранних вариантов, таких как Дельта, которые поражали легкие, Омикрон и его подварианты, как правило, вызывают больше симптомов со стороны верхних дыхательных путей.