Доктор Рой Гулик назвал симптомы новых подвариантов COVID Omicron
2022-11-10 02:06
На данный момент наиболее распространенными штаммами коронавируса являются подварианты Омикрон BQ.1.1, BF.7 и BA.4.6.
Доктор Рой Гулик рассказал, что их симптомы схожи с первоначальной версией заболевания.
Среди таких симптомов он назвал боль в горле, охриплость, кашель, заложенность носа, головную боль, постоянную усталость и боли в мышцах.
В отличие от более ранних вариантов, таких как Дельта, которые поражали легкие, Омикрон и его подварианты, как правило, вызывают больше симптомов со стороны верхних дыхательных путей.
Опубликовано: Светлана Репина
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Доктор Рой Гулик назвал симптомы новых подвариантов COVID Omicron
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