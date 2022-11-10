Байден: В Белом доме не уверены в готовности Киева вести переговоры с Путиным

Президент Соединенных Штатов Америки Байден вновь высказался о конфликте в Украине.

По словам Джо Байдена, в Вашингтоне нет уверенности в вопросе, готовы ли власти Киева вести переговоры с Российской Федерацией.

"Пока не ясно, готов ли Киев к компромиссам с Москвой", - приводят "Известия" заявление Байдена.

Он отмечает также, что Штаты не будут напрямую вмешиваться в украинско-российский конфликт, чтобы не допустить начала новой мировой войны.

"США не станут напрямую вовлекаться в конфликт на Украине и развязывать третью мировую войну", - сказал Байден.