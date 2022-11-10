Череп тиранозавра продадут на аукционе примерно за 15 млн долларов
2022-11-10 02:11
Череп тираннозавра, найденный в Южной Дакоте, планируется продать с аукциона. Ожидается, что его цена составит около 15 млн долларов.
Согласно материалам аукционного дома Sotheby's, в этом районе было найдено больше материала тираннозавра, чем в любом другом месте в мире.
Эксперты считают, что черепу примерно 76 млн лет. В нем сохранилась большая часть костей и зубов.
В окаменелости также имеется два крупных отверстия, которые могут указывать на битву с другим животным.
Опубликовано: Светлана Репина
Bloomberg: Лавров поедет на саммит G20 в Индонезии вместо Путина
Байден: В Белом доме не уверены в готовности Киева вести переговоры с Путиным
Путин готовит экстренное заявление по перемирию с Украиной
Доктор Рой Гулик назвал симптомы новых подвариантов COVID Omicron
«Московский комсомолец»: по 100-рублевой купюре можно следить за ее владельцем