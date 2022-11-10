Череп тиранозавра продадут на аукционе примерно за 15 млн долларов

Череп тираннозавра, найденный в Южной Дакоте, планируется продать с аукциона. Ожидается, что его цена составит около 15 млн долларов.

Согласно материалам аукционного дома Sotheby's, в этом районе было найдено больше материала тираннозавра, чем в любом другом месте в мире.

Эксперты считают, что черепу примерно 76 млн лет. В нем сохранилась большая часть костей и зубов.

В окаменелости также имеется два крупных отверстия, которые могут указывать на битву с другим животным.