Археологи впервые нашли гребень с фразой на исчезнувшем ханаанском языке

Археологи в Израиле нашли первую известную письменную фразу на ханаанском языке, который использовался древними жителями региона и впоследствии был утерян.

Предложение, состоящее из 17 ханаанских символов, всего семь слов, было высечено на гребне из слоновой кости, вырезанном из бивня слона.

Там сказано: «Пусть этот бивень выкорчевывает вшей в волосах и бороде». Гребень был найден на месте Тель-Лахиса, поселения бронзового века.

Ученые считают, что гребень был изготовлена в Египте, а затем доставлен в Тель-Лахиш.