Археологи впервые нашли гребень с фразой на исчезнувшем ханаанском языке
2022-11-10 02:15
Археологи в Израиле нашли первую известную письменную фразу на ханаанском языке, который использовался древними жителями региона и впоследствии был утерян.
Предложение, состоящее из 17 ханаанских символов, всего семь слов, было высечено на гребне из слоновой кости, вырезанном из бивня слона.
Там сказано: «Пусть этот бивень выкорчевывает вшей в волосах и бороде». Гребень был найден на месте Тель-Лахиса, поселения бронзового века.
Ученые считают, что гребень был изготовлена в Египте, а затем доставлен в Тель-Лахиш.
Опубликовано: Светлана Репина
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