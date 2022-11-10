Байден потребовал проверить непристойную деятельность Илона Маска
2022-11-10 02:20
Джо Байден потребовал, чтобы Илона Маска проверили на предмет "непристойной" деятельности.
Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден выступил во время проведения выборов в Конгресс.
При этом Байден высказался не только о выборах, но и на другие темы. В частности, он затронул личность миллиардера Илона Маска.
Байден потребовал проверить связи Маска с другими государствами на предмет того, не делает ли Маск что-либо непристойное.
"Я думаю, что сотрудничество Илона Маска или технические связи с другими странами заслуживают проверки на то, делает ли он что-то неподобающее или нет", - заявил Маск.
Опубликовано: Николай Скира
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