Байден потребовал проверить непристойную деятельность Илона Маска

Джо Байден потребовал, чтобы Илона Маска проверили на предмет "непристойной" деятельности.

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден выступил во время проведения выборов в Конгресс.

При этом Байден высказался не только о выборах, но и на другие темы. В частности, он затронул личность миллиардера Илона Маска.

Байден потребовал проверить связи Маска с другими государствами на предмет того, не делает ли Маск что-либо непристойное.

"Я думаю, что сотрудничество Илона Маска или технические связи с другими странами заслуживают проверки на то, делает ли он что-то неподобающее или нет", - заявил Маск.