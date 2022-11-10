Япония и США начали совместные военные учения

Силы самообороны Японии и военные США начали крупные совместные учения Keen Sword.

10 ноября РИА Новости сообщили, что силы самообороны Японии и военные США начали в четверг крупные совместные учения Keen Sword для отработки действий по защите отдаленных островов японского архипелага.

В публикации отмечается, что от японской стороны в учениях примут около 26 тысяч служащих сухопутных, морских и воздушных сил самообороны, а от американской стороны будут участвовать около 10 тысяч военных, в том числе из космического подразделения.

Сообщается, что в маневрах будут задействованы 20 судов сил самообороны Японии и 10 судов ВС США, а также 250 самолетов сил самообороны Японии и 120 воздушных судов ВС США, в том числе конвертоплан Osprey.