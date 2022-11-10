Reuters: президент России отказался от участия в саммите G20 в Индонезии

Президент России не приедет на саммит глав государств G20. Страну представить глава МИД.

Президент Российской Федерации Владимир Путин не приедет в Индонезию на саммит глав государств G20, сообщает Reuters со ссылкой на информированные источники. Страну в онлайн-формате представить Сергей Лавров.

"Владимир Путин не приедет на Бали. Сергей Лавров подключится к одной из встреч виртуально", - пишет агентство.

В среду пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявлял, что решение об участии президента России в саммите еще не принято.