WSJ: США не передадут Украине БПЛА Gray Eagle из-за угрозы эскалации конфликта
США отказались передать Украине беспилотники Gray Eagle из-за опасений эскалации.
10 ноября американская газета The Wall Street Journa со ссылкой на источники сообщила, что администрация США несмотря на просьбы Киева и группы американских конгрессменов, отказалась передавать беспилотные летательные аппараты MQ-1C Gray Eagle из опасений, что это может привести к эскалации конфликта на Украине.
Кроме того, отмечают источники издания, представители американской администрации высказывали опасения относительно того, что в ходе боев могут быть "украдены технологии", применяемые в этой модели БПЛА, речь может идти об установленных на MQ-1C Gray Eagle камерах.
Опубликовано: Елена Калиновская
Киев заговорил о предварительных условиях переговоров
Полиция Джерси признала незаконность обыска помещений, связанных с Романом Абрамовичем и принесла публичные извинения
Италия прекратила поставки оружия Украине и настаивает на мирных переговорах
Актёр Андрей Стоянов найден мёртвым в Москве без признаков насильственной смерти
Стремоусова похоронят 11 ноября в Симферополе