После этапирования Бриттни Гринер в колонию Байден надеется, что Путин готов серьезно говорить об обмене заключенными

Джо Байден заявил в среду, что он надеется, что президент России Владимир Путин сможет обсудить обмен заключенными с Соединенными Штатами, чтобы вызволить из российской тюрьмы чемпионку по баскетболу Бриттни Гринер.

По словам адвокатов, 32-летнюю спортсменку, приговоренную к девяти годам лишения свободы, перевели в колонию строгого режима.

Бритни Гринер была осуждена в августе за хранение наркотиков, а дело получило политическую окраску на фоне украинского кризиса.

«Я надеюсь, что теперь, когда выборы закончились, г-н Путин сможет поговорить с нами и будет готов более серьезно поговорить об обмене пленными», — заявил президент США на пресс-конференции после промежуточных выборов в Соединенных Штатах.

«Я намерен вернуть ее домой», — добавил Джо Байден, сказав, что он оптимистичен в том, что есть «готовность к более конкретным переговорам».

По данным российских дипломатических источников, в возможном обмене пленными могут участвовать Бритни Гринер и задержанный в США российский торговец оружием Виктор Бут, отбывающий в США 25-летний тюремный срок. Ранее россияне и американцы договаривались об обмене пленными.