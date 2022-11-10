После этапирования Бриттни Гринер в колонию Байден надеется, что Путин готов серьезно говорить об обмене заключенными
Джо Байден заявил в среду, что он надеется, что президент России Владимир Путин сможет обсудить обмен заключенными с Соединенными Штатами, чтобы вызволить из российской тюрьмы чемпионку по баскетболу Бриттни Гринер.
По словам адвокатов, 32-летнюю спортсменку, приговоренную к девяти годам лишения свободы, перевели в колонию строгого режима.
Бритни Гринер была осуждена в августе за хранение наркотиков, а дело получило политическую окраску на фоне украинского кризиса.
«Я надеюсь, что теперь, когда выборы закончились, г-н Путин сможет поговорить с нами и будет готов более серьезно поговорить об обмене пленными», — заявил президент США на пресс-конференции после промежуточных выборов в Соединенных Штатах.
«Я намерен вернуть ее домой», — добавил Джо Байден, сказав, что он оптимистичен в том, что есть «готовность к более конкретным переговорам».
По данным российских дипломатических источников, в возможном обмене пленными могут участвовать Бритни Гринер и задержанный в США российский торговец оружием Виктор Бут, отбывающий в США 25-летний тюремный срок. Ранее россияне и американцы договаривались об обмене пленными.
Опубликовано: Тарас Медведев
Киев заговорил о предварительных условиях переговоров
Полиция Джерси признала незаконность обыска помещений, связанных с Романом Абрамовичем и принесла публичные извинения
Италия прекратила поставки оружия Украине и настаивает на мирных переговорах
Актёр Андрей Стоянов найден мёртвым в Москве без признаков насильственной смерти
Стремоусова похоронят 11 ноября в Симферополе