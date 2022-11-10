Байден поручит изучить связи Илона Маска с другими странами

Связи Илона Маска с зарубежными странами «заслуживают внимания», заявил президент США Джо Байден в среду, 9 ноября, в ответ на вопрос о возможности того, что поглощение миллиардером Twitter представляет угрозу для национальной безопасности США.

«Я думаю, что сотрудничество Илона Маска и технические отношения с другими странами заслуживают внимания», — сказал президент США на пресс-конференции, тщательно обдумывая слова для ответа и добавил, что «надо изучить» этот вопрос.

Таким образом лидер демократов ответил на вопрос о причастности саудовского принца Аль-Валида бин Талала к поглощению Twitter боссом Tesla.

Принц аль-Валид действительно передал Илону Маску почти 35 миллионов акций, которыми он уже владел в социальной сети, напрямую и через свою холдинговую компанию KHC.

Вскоре после покупки Twitter в конце октября сенатор-демократ Крис Мерфи написал, что «мы должны быть обеспокоены тем, что саудовцы, которые явно заинтересованы в подавлении политического самовыражения и влиянии на американскую политику, теперь являются вторым владельцем крупной социальной сети».

Сенатор также объявил, что попросит сенатский комитет по иностранным инвестициям начать расследование «последствий поглощения Twitter Саудовской Аравией для национальной безопасности».