Байден во время выступления назвал назвал себя экстремистом
2022-11-10 08:24
Президент США Джо Байден снова "радует" сеть своими интересными высказываниями.
Американский президент вновь выдал новое "шоу" во время своего выступления по случаю выборов в Конгресс.
Он начал фразу со слов "Байден ведет себя как...". Затем он несколько секунд произносил непонятные сочетания букв.
Видимо, он не смог выговорить какое-то слово, а в итоге он заявил "Байден - экстремист".
Видео уже начало гулять по сети. Его публикует информационное агентство URA.RU.
Опубликовано: Николай Скира
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