Байден во время выступления назвал назвал себя экстремистом

Президент США Джо Байден снова "радует" сеть своими интересными высказываниями.

Американский президент вновь выдал новое "шоу" во время своего выступления по случаю выборов в Конгресс.

Он начал фразу со слов "Байден ведет себя как...". Затем он несколько секунд произносил непонятные сочетания букв.

Видимо, он не смог выговорить какое-то слово, а в итоге он заявил "Байден - экстремист".

Видео уже начало гулять по сети. Его публикует информационное агентство URA.RU.