Хакеры, атаковавшие страховую компанию в Австралии требуют 10 миллионов долларов

Хакеры получили и выложили в даркнет данные на 9 млн клиентов австралийской страховой компании Medibank и требуют выкуп, чтобы не допустить утечки личной информации.

Хакеры, ответственные за кибератаку на медицинскую страховую компанию, потребовали десять миллионов долларов США, чтобы остановить раскрытие личных медицинских данных, или около одного доллара на каждую потенциальную жертву.

Medibank, одна из крупнейших частных медицинских страховых компаний страны, на этой неделе призналась своим инвесторам, что на «темном веб-форуме», который невозможно найти с помощью обычных браузеров, была опубликована выдержка из этого списка. Страховщик пока отказывается платить хакерам.

Имена, номера паспортов, даты рождения, адреса и медицинская информация были среди личных данных, опубликованных анонимно в среду утром. Жертвы были разделены на список «хороших» и «плохих».

Несколько человек из списка «плохих» были связаны с числовыми кодами, раскрывающими их болезни, связанные с наркоманией, алкоголизмом и ВИЧ.

Например, файл содержал указание «p_diag: F122». F122 — это код «зависимости от каннабиса» в соответствии с Международной классификацией болезней, опубликованной Всемирной организацией здравоохранения.