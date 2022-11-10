Берлин заявил, что Евросоюз готовит новые санкции против Ирана

Европейский Союз попытается принять новые санкции против Ирана на следующей неделе в ответ на разгоны протестов, заявил в среду, 9 ноября 2022 года, министр иностранных дел Германии.

«Мы интенсивно работаем над следующим пакетом санкций», — написала в Твиттере Анналена Бербок: «Мы хотим принять его на следующей неделе».

Министры иностранных дел европейских стран должны встретиться в понедельник в Брюсселе.

В середине октября ЕС уже ввел санкции против иранской «полиции нравов» и 11 высокопоставленных чиновников, включая министра связи.