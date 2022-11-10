Байден заявил, что хочет обсудить с председателем Си «красные линии» в кулуарах саммита G20

Президент США Джо Байден намерен обсудить со своим китайским коллегой Си Цзиньпином взаимные «красные линии», которые нельзя переходить, во время саммита глав государств G20, запланированного на середину ноября.

«Я хочу выяснить, какие красные линии мы должны соблюдать», — сказал лидер демократов на пресс-конференции в Вашингтоне.

Американский президент заявил, что готов работать над разрешением конфликта, который возник между двумя сверхдержавами после кризиса в Тайваньском проливе.

Глава Белого дома едет в Азию, сначала на саммит Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в Пномпене, затем на встречу G20 на Бали.

Вице-президент Камала Харрис отправится на Форум Азиатско-Тихоокеанского сотрудничества (АТЭС) в Бангкок.

Это будут стратегические встречи для США, которые определили Китай как своего «единственного соперника» в долгосрочной перспективе и пытаются сплотить под своей эгидой страны, особенно в Юго-Восточной Азии, которые неохотно противостоят Пекину.