Шеф-повар Бен Черчилл изумляет сладкоежек шоколадными окурками и фальшивыми гнилыми яблоками
Бен вот уже 10 лет занимается кулинарией, но десертами увлёкся в последние 3 года и сразу же захотел творить нечто удивительное.
Однако, если это творение талантливого шеф-повара Бена Черчилля, то всё обстоит не так страшно и отвратительно, как может показаться на первый взгляд.
Дело в том, что Бен — не просто повар, а самый настоящий кулинарный иллюзионист, чьи десерты могут шокировать, но неизменно обрадуют ваш желудок.
Используя самые обычные сладкие ингредиенты (шоколад, муссы, крем, бисквиты, фрукты, мороженое и многое другое) мужчина создаёт блюда, которые не выглядят десертами, а порой и вовсе смотрятся несъедобными.
Бен вот уже 10 лет занимается кулинарией, но десертами увлёкся в последние 3 года и сразу же захотел творить нечто удивительное.
Не обошлось, конечно, без ошибок и провалов, но зато теперь каждое блюдо, созданное фантазёром, изумит любого сладкоежку.
Опубликовано: Сергей Егодин
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