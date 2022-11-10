Война на Украине не в интересах европейских стран, заявил генерал Пьер де Вилье
2022-11-10 10:39
Пьер де Вилье, бывший начальник штаба Вооруженных сил, оценил в эфире BFMTV значение войны на Украине для западных стран.
«Война в Украине не в интересах европейцев, уж точно не Франции, а, возможно, и американцев», - отметил генерал, который развивает эту позицию в своей последней книге «Words of Honor».
Де Вилье уверяет, что «эта война не наша» и сожалеет о слишком систематическом совмещении взглядов европейских политиков с американскими взглядами.
Тем не менее он предостерегает от «любого мюнхенского подхода» и надеется на дипломатическое «решение сверху».
Опубликовано: Тарас Медведев
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