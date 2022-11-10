По данным Greenpeace, автомобильная промышленность значительно отстает от целевого показателя потепления в 1,5°C

Согласно исследованию Greenpeace, опубликованному в четверг, 10 ноября, необходимо будет продать вдвое меньше автомобилей с ДВС, чем ожидалось, чтобы достичь цели ограничения глобального потепления до 1,5°C.

«Учитывая несоответствие между прогнозами производителей и необходимостью соблюдения Парижского соглашения, производители должны ускорить движение по увеличению продаж электромобилей», — предупреждает НПО в своем отчете.

Согласно этому отчету, для достижения цели сдерживания нагревания Земли до 1,5 ° C по сравнению с доиндустриальной эпохой, как определено в Парижском соглашении, планета не может поддерживать более 315 миллионов дополнительных автомобилей с двигателями внутреннего сгорания. Однако, согласно этому исследованию, автопроизводители планируют продать еще около 712 миллионов автомобилей.

Эксперты из Технологического университета в Сиднее (Австралия) и Центра управления автомобилестроением (Бергиш-Гладбах, Германия) смоделировали максимально допустимое количество автомобилей с бензиновым и дизельным двигателем, если цель снижения выбросов углерода находится в соответствии с Парижским стандартом.

Для этого они ввели данные, основанные на прогнозах продаж тепловых автомобилей четырех основных международных производителей автомобилей: японского мирового лидера Toyota, немецкой группы Volkswagen, южнокорейской Hyundai/Kia и американской General Motors.

Toyota, «худший» результат

Согласно отчету, ни один из прогнозов продаж четырех отраслевых гигантов не соответствует целевому показателю 1,5°C.

Последняя компания, объявившая о переходе на электромобили, Toyota, демонстрирует «худшие» показатели среди четырех исследованных производителей, поскольку планирует продать от 55 до 71 млн автомобилей.

Европейский союз в конце октября заключил соглашение о запрете продажи автомобилей с тепловыми двигателями в ЕС с 2035 года, но в остальном мире лишь немногие страны взяли на себя такие обязательства, и у производителей автомобилей по-прежнему много рынков для продажи двигателей внутреннего сгорания.

