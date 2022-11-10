Из-за поддержки России артиста балета Полунина лишили гастролей в Европе

Из-за давления танцовщик потерял свои команды в Америке и Великобритании, ему также пришлось вернуть деньги, полученные в качестве аванса в счет гонорара.

Артист балета Сергей Полунин рассказал об отменах концертов в Европе. Организаторы, по его словам, «заморозили» сотрудничество с ним, и даже потребовали вернуть гонорар, сообщает Рамблер.

Полунин поддержал спецоперацию РФ на Украине, и это стало препятствием его карьеры на Западе.

Артист признался, что на него оказывалось давление, в результате он потерял свои команды в Америке и Великобритании.

Полунин уточнил, что у него планировались выступления в Европе. В частности, в Испании и Латвии распродали все билеты, но все концерты отменили.

«Не могу сказать, что это простое время, так как ты должен вернуть огромное количество денег. Мы поступили по-людски: отдали деньги промоутерам себе во вред, хотя и не обязаны были, ведь это не мы отменяли выступления», — поделился артист.