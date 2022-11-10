Игорю Сорину из группы Иванушки International сегодня исполнилось бы 53 года
2022-11-10 10:48
Солист популярной группы "Иванушки International" Игорь Сорин свел счеты с жизнью 4 сентября 1998 года, не справившись с депрессией. Сегодня, 10 ноября, день рождения покойного музыканта.
Сегодня известному исполнителю и поэту, солисту группы "Иванушки International" Игорю Сорину исполнилось бы 53 года.
4 сентября 1998 года творческая личность, не справившись с депрессией, наложил на себя руки. Музыкант выбросился из окна 6 этажа.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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