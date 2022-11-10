Игорю Сорину из группы Иванушки International сегодня исполнилось бы 53 года

APS
2022-11-10 10:48

Солист популярной группы "Иванушки International" Игорь Сорин свел счеты с жизнью 4 сентября 1998 года, не справившись с депрессией. Сегодня, 10 ноября, день рождения покойного музыканта.

Сегодня известному исполнителю и поэту, солисту группы "Иванушки International" Игорю Сорину исполнилось бы 53 года.

4 сентября 1998 года творческая личность, не справившись с депрессией, наложил на себя руки. Музыкант выбросился из окна 6 этажа.

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    Его мама, Светлана Александровна, встретит эту дату одна. Уже 24 года задувать свечи на торте некому.

Опубликовано: Наталья Гончарова