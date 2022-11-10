Сотрудник из китайского отеля прославился благодаря умению необычно сервировать обеденный стол

Молодой житель Китая, который работает в отеле и прославился в социальных сетях, справляется с такой задачей легко и непринуждённо.

Используя специальную крутящуюся подставку, он в мгновение ока делает так, чтобы каждая тарелочка оказалась на своём положенном месте.

Подставка — вещь замечательная, но давайте посмотрим правде в глаза: далеко не каждый способен сервировать стол так быстро, даже имея под рукой вращающуюся «выручалочку».

Многие зрители, посмотревшие впечатляющий видеоролик, признались, что не только раскидали бы все тарелки со стола, но и разбили бы саму подставку.