Сотрудник из китайского отеля прославился благодаря умению необычно сервировать обеденный стол
2022-11-10 10:55
Молодой житель Китая, который работает в отеле и прославился в социальных сетях, справляется с такой задачей легко и непринуждённо.
Используя специальную крутящуюся подставку, он в мгновение ока делает так, чтобы каждая тарелочка оказалась на своём положенном месте.
Подставка — вещь замечательная, но давайте посмотрим правде в глаза: далеко не каждый способен сервировать стол так быстро, даже имея под рукой вращающуюся «выручалочку».
Многие зрители, посмотревшие впечатляющий видеоролик, признались, что не только раскидали бы все тарелки со стола, но и разбили бы саму подставку.
Опубликовано: Сергей Егодин
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