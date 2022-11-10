Психолог и философ Джозеф Мерфи научит, как поверить в себя, и стать счастливее

Умению верить в себя и любить себя посвящены книги и труды американского психолога Джозефа Мерфи, которые помогли многим обрести почву под ногами.

Поверить в себя. Что мы понимаем под этим словосочетанием? И как это можно осуществить на практике? Вера в себя является одной из базовых основ, необходимых для жизненного успеха. В норме это явление при психологически здоровом и правильном воспитании формируется еще в детском возрасте. Однако жизнь, увы, вносит свои коррективы. Лишь немногие из нас могут похвастаться, что веру в себя им подарили самые близкие люди: родители.

Но, ведь, родители тоже могут не иметь этого качества. Тогда каким образом они вас этому научат? Вот так появляются те, которых принято называть неудачниками. Не слишком приятное и лестное определение, не так ли? Но куда более тяготит вовсе не этот ярлык, а ощущение, что жизнь проходит мимо, проходит, будто по велению внешних сил и обстоятельств, и ты сам ничего не контролируешь, ничего не можешь сделать, чтобы остановить этот бесполезный бег по кругу!

Неужели же мы теперь обречены остаться на всю жизнь безликими лузерами, так и не нашедшими себя, не осуществившими своих планов, целей и мечтаний? Совершенно неверно! Нам есть, что предложить вам! И это что-то, если вы рискнете его приобрести, раз и навсегда изменит вашу жизнь в лучшую сторону, поставит на те самые рельсы, которые покатят вас к жизни вашей, именно вашей мечты!

Книги Джозефа Мерфи проверенное средство от уныния и чувства бесцельности существования на этом свете. В каждом человеке есть достаточный психологический и духовный резерв, чтобы по-настоящему стать хозяином своей жизни и встать у ее руля самому!

Одно имя автора на обложке внушает человеку сведущему уважение и доверие к этому изданию. Написал книгу не очередной модный психолог-однодневка, а личность, оставившая глубокий неизгладимый след в науке счастливой жизни.

Джозеф Мерфи за свою долгую жизнь успел проявить себя в самых разных качествах. Он получил классическое образование в Ирландии и Великобритании. В качестве профессора и главы созданной им Церкви божественной науки в Лос-Анджелесе, он читал слушателям лекции на протяжении двадцати восьми лет и вел радиоэфир, посвященный проблемам психологии. Учитывая, что послушать его приходило почти каждый раз не менее полутора тысяч человек, можно себе представить величину этой личности и степени доверия к нему и в обществе, и в научном мире.

Джозеф Мерфи написал по совокупности более тридцати книг, посвященных философии и психологии и до сих пор, несмотря на то, что с момента смерти автора уже прошло более тридцати лет, популярность этих изданий не убывает, а наоборот растет. Самыми известными и продаваемыми из них стали Удивительные игры разума и подсознания, Сила вашего подсознания, Живите полноценной жизнью, Космическая энергия: чудодейственная сила Вселенной, Управляйте своей судьбой, и Познай себя.

Доктор Мерфи учит каждого раскрывать себя, свое подсознание для себя же самого, побуждает нас познакомиться с собой поближе, а значит, увидеть тот резерв, который долгое время лежал невостребованным в глубинах нашего Я. Именно в этом, по мнению автора, залог успеха и счастья в жизни.