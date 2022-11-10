Надя Ручка призналась в шоу Вопрос на миллион с Кудрявцевой, что страдала от алкогольной зависимости

Экс-солистка группы "Блестящие" Надя Ручка призналась, что страдала от алкогольной зависимости. Знаменитость пила каждый день в течение 9 месяцев, не могла работать и полноценно жить.

Отечественная исполнительница Надя Ручка на протяжении нескольких месяцев пила, о чем она сообщила в эфире передачи "Вопрос на миллион" на канале НТВ.

Певица призналась, что выпивала в течение 9 месяцев. В это время она не в состоянии была работать и поставила карьеру на паузу. Когда ведущая программы Лера Кудрявцева задала вопрос о том, пила ли Ручка алкоголь каждый день в течение этого времени, та дала утвердительный ответ.

С чем был связан запой, знаменитость уточнять не стала.