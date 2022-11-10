Идеальная материнская любовь имеет тяжелую теневую сторону столь же идеальной власти над жизнью ребенка

Любовь матери может стать спасительной силой, а может уничтожить всю судьбу, все зависит от того, как женщина распорядится своей властью над ребенком.

Материнская любовь. Одно это понятие подразумевает собой явление, которое имеет общечеловеческое значение. В большинстве культур именно этот вид любви – любовь матери к своему ребенку считается эталоном любви вообще, ибо вбирает в себя все то, о чем мечтает каждый человек даже став взрослым: чтобы его любили абсолютно, безусловно, безгранично, невзирая на черты характера и личные качества. Таким образом, каждый человек хранит в себе тоску по той материнской любви, которую может получать только младенец.

Любовь женщины к ребенку воспета в искусстве всех без исключения народов мира. Но если мы все же оставим в покое поэзию, спустимся на грешную землю и взглянем на вещи, в том числе и на материнскую любовь беспристрастно, что мы увидим на самом деле? А все оказывается отнюдь не так складно и безоблачно, как может показаться на первый взгляд.

Любовь матери может в равной степени стать величайшим благословением и проклятием такой силы, которая без труда способна подмять под себя наши собственные жизни. Так не слишком ли мы идеализируем это явление? На этот сложный вопрос не может быть простого ответа.

До сих пор остается до конца не изученным, существует ли такое явление, как материнский инстинкт у человека или мы просто подменяем понятия, выдавая продукт социальной и культурной жизни за поведение, предопределенное природой? Но, как бы то ни было, потребность приобрести опыт материнской любви присутствует почти у каждой женщины, иначе, что могло бы заставить ее рисковать здоровьем, а иногда и жизнью ради того, чтобы дать жизнь другому, по сути, незнакомому ей человеку.

Именно поэтому любовь матери обладает огромной силой. Но действительно, так ли она так уж бескорыстна? Где гнездятся ее корни? Какие причины вообще побуждают женщину становиться матерью? Что такое самореализация посредством материнства? Как материнская любовь становится способом шантажа? Где проходят границы этой любви? Почему женщине так сложно бывает отпустить своего повзрослевшего ребенка? И как со всем этим справляться самому ребенку? Когда и отчего материнская любовь становится эгоистичной и начинает приносить страдания и самой женщине, и ее детям?

В этом кроется другая, теневая сторона материнства: власть, причем власть безусловная, наверное, самая безусловная, которой только может обладать человек в принципе. Ведь появляющийся на свет человек полностью беспомощен и полностью подчинен ей. И от того, каким образом женщина распоряжается этой властью, зависит по большому счету все – личность, характер, развитие, будущее, и, в конце концов, жизнь произведенного ею на свет человека. Поэтому, женщины, мамы, мы просим вас, будьте добрее и нежнее к своим чадам!