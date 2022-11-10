Тарас Бульба стал памятником эпохи и воплощением казаческого характера

Портреты героев повести Тарас Бульба оживают на глазах в каждом шаге, в каждом эпизоде Тарас Бульба это не только знаменитейшее литературное произведение, но и настоящий памятник эпохи

Тарас Бульба это повесть-дань славной истории запорожского казачества, хранящий его силу, его дух вот уже на протяжении нескольких столетий!

Но главная ее ценность, вовсе не документальная достоверность свидетельств эпохи. То, что трогает за душу при чтении этого произведения это его человечность, те чувства, эмоции, переживания, которые терзают сурового воина.

Закалившийся на полях сражений, он не огрубел окончательно, не растерял веры в идеалы. Он, прежде всего, Человек. И таковым остается до последнего мгновения жизни! И таким его видит читатель! Это глубокое проникновение в само естество человека, чей удел война от колыбели до могилы, делает гоголевскую прозу по-настоящему живой!

Грозные 1600-е. Славное время завоеваний, расцвет великих держав – Российской, Речи Посполитой, Османской империи. И каждая преследует свои политические и военные цели.

В этом котле политических распрей и военных конфликтов гордо реют флаги Запорожской Сечи. А как иначе, ведь на страже свободы и справедливости стоят отважные воины-казаки, чья главная жизненная задача, защищать свободу родной земли, оберегать от посягательств сильных мира сего!

Образ Тараса Бульбы, главного героя произведения, это не только образ матерого казака, это образ мужа, сквозь скупую слезу, держащего на своих руках убитую жену, отца, через прощание, когда он неотрывно смотрит на казнь любимого сына Остапа, преданного патриота, через пулю, выпускаемую в сына-предателя! Это образ истинного героя своего времени, говорящего с современниками сквозь толщу столетий! Это образ рыцаря, остро приправленный самобытной запорожской страстностью!

Чело его прорезают морщины, зримое свидетельство тяжких дум о судьбе родной Запорожской Сечи и братьев-казаков, с которыми он давно стал духом и плотью более единой, чем с собственной семьей! Взгляд суров и устремлен вдаль, но самое главное – его душа. Душа мужчины, душа воина, душа казака, душа человека! Душа ранимая и чувствующая, в которой, как в прозрачном ручье отражается все: красота родной земли, ее дыхание и ее боль! Он прошел грандиозный путь, он познал все: простой незамысловатый казацкий быт, походную жизнь верхом на лошади и хмельные пиры. Он купался в крови своих врагов, и держал руки убиенных товарищей. Но ни одна радость и ни одна потеря не случилась с ним в отрыве от тягот и радостей его славной матери, его Запорожской Сечи.

Рядом с Тарасом шагают его сыновья, символизирующие будущее его и будущее Родины. Старший Остап плоть от плоти отца своего, братства своего-казачества. Через него мы увидим молодого Тараса. Столь же страстный, неистовый, грубоватый внешне, но с живой чувствующей душой. Его судьба, его жизнь и смерть на поле сражения!

А младший Андрий другой! Это вечно странствующая душа романтика, ведущая его в женские объятия и в итоге губящая его. Но жизнь эта - яркая вспышка, это бунтующая юность, это жизнь не ради битвы, а ради самой жизни. И ведь каждый по-своему прав! Каждого ведет своя движущая сила, своя страсть, своя по-своему великая цель.

Тарас Бульба наверняка стал по-настоящему народной литературной классикой, потому, что в этом произведении затрагиваются темы, острота и насущность которых неиссякаемы: патриотизм, вера, верность принципам и идеалам, предательство, любовь к Родине, любовь к женщине, родители и их дети, преемственность и различия поколений. А также непростой путь человека на фоне грозного шествия истории, единый с нею и неотъемлемый от нее.