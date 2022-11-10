Парикмахер Энрико Спрингфилд из Йоханнесбурга в ЮАР сделал пять стрижек, уложившись менее чем в двадцать минут

APS
2022-11-10 11:22

Энрико начал оказывать людям парикмахерские услуги в 13-летнем возрасте, открыв подобие салона в сарае своего дяди.

Сейчас жителю Йоханнесбурга (ЮАР) уже 23 года, и он является подлинным мастером парикмахерского искусства. Кроме того, мужчина попал в Книгу рекордов Гиннеса.

Энрико вознамерился за рекордно короткое время сделать пять стрижек в стиле «fade».

При этой технике создаётся нечёткий «дымчатый» переход от коротких волос на затылке до любой желаемой длины на макушке.

пять стрижек за двадцать минут

Когда Энрико подал заявку на рекорд в Гиннесовский комитет, представителям всемирно известной книги рекордов пришлось устанавливать время, в которое должен уложиться парикмахер, ведь раньше подобных достижений не было.

В итоге было решено, что мужчина должен справиться с пятью стрижками за 20 минут, но он превзошёл сам себя, закончив за 18 минут и 57 секунд.

пять стрижек за двадцать минут

Правда, поначалу поклонникам Энрико пришлось понервничать. Как ни странно, плохую службу оказало мужчине то, что он является мастером своего дела.

Он тратил драгоценные секунды на то, чтобы доводить «fade»-эффект до совершенства, что, в общем-то, в данной ситуации не требовалось.

УЭнрико всё получилось, хотя мастер и признался, что ошеломлён и безмерно удивлён своим званием мирового рекордсмена.

Опубликовано: Сергей Егодин