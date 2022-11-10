Парикмахер Энрико Спрингфилд из Йоханнесбурга в ЮАР сделал пять стрижек, уложившись менее чем в двадцать минут

Энрико начал оказывать людям парикмахерские услуги в 13-летнем возрасте, открыв подобие салона в сарае своего дяди.

Сейчас жителю Йоханнесбурга (ЮАР) уже 23 года, и он является подлинным мастером парикмахерского искусства. Кроме того, мужчина попал в Книгу рекордов Гиннеса.

Энрико вознамерился за рекордно короткое время сделать пять стрижек в стиле «fade».

При этой технике создаётся нечёткий «дымчатый» переход от коротких волос на затылке до любой желаемой длины на макушке.

Когда Энрико подал заявку на рекорд в Гиннесовский комитет, представителям всемирно известной книги рекордов пришлось устанавливать время, в которое должен уложиться парикмахер, ведь раньше подобных достижений не было.

В итоге было решено, что мужчина должен справиться с пятью стрижками за 20 минут, но он превзошёл сам себя, закончив за 18 минут и 57 секунд.

Правда, поначалу поклонникам Энрико пришлось понервничать. Как ни странно, плохую службу оказало мужчине то, что он является мастером своего дела.

Он тратил драгоценные секунды на то, чтобы доводить «fade»-эффект до совершенства, что, в общем-то, в данной ситуации не требовалось.

УЭнрико всё получилось, хотя мастер и признался, что ошеломлён и безмерно удивлён своим званием мирового рекордсмена.