Андреасян раскрыл пол будущего ребенка
2022-11-10 11:23
Режиссер Сарик Андреасян и молодая актриса Лиза Моряк скоро станут родителями. Будущий отец раскрыл пол своего ребенка.
Режиссер Сарик Андреасян рассказал о том, кого ждет его избранница, молодая актриса Лиза Моряк.
Андреасян уже состоял в браке. У него есть двое детей, которые не смогли остановить родителей от развода.
Режиссер пока не женился на новой возлюбленной, но успел сделать ей предложение, узнав о том, что Моряк ждет от него ребенка.
У пары будет дочь. Пол будущего ребенка раскрыл отец на гендерной вечеринке.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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