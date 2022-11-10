Андреасян раскрыл пол будущего ребенка

Режиссер Сарик Андреасян и молодая актриса Лиза Моряк скоро станут родителями. Будущий отец раскрыл пол своего ребенка.

Режиссер Сарик Андреасян рассказал о том, кого ждет его избранница, молодая актриса Лиза Моряк.

Андреасян уже состоял в браке. У него есть двое детей, которые не смогли остановить родителей от развода.

Режиссер пока не женился на новой возлюбленной, но успел сделать ей предложение, узнав о том, что Моряк ждет от него ребенка.

У пары будет дочь. Пол будущего ребенка раскрыл отец на гендерной вечеринке.