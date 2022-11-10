Отец семейства повесил на стену ДНК-тест своего ребёнка, чтобы уязвить своих родителей

Герой этой истории рассказал, что у его родителей складывались ужасные отношения с женщиной, которую он полюбил.

Дело в том, что дама в прошлом являлась работницей секс-услуг.

Но наш герой принял прошлое своей пассии (якобы у неё не было выбора и пришлось выживать таким образом), а вот его мама с папой восприняли девушку в штыки.

Особенно когда выяснилось, что женщина забеременела, и пара собирается пожениться. Родители поедом заели мужчину тем, что он непременно должен сделать ДНК-тест малыша на отцовство.

Из-за отсутствия такого теста родители жениха даже не явились на свадьбу. Но, похоже, время и впрямь имеет свойство сглаживать острые углы.

Родители мужа смирились с невесткой, а ДНК-тест (всё-таки сделанный по настоянию супруги) показал, что отцом ребёнка является именно муж.

Тут бы всем жить и радоваться, но наш герой повесил результаты теста в рамочке в гостиной. Когда его мама с папой, пришедшие в гости, спросили, что это значит, мужчина пояснил — это напоминание о том, как они не пришли на его свадьбу и поначалу травили его жену.

Конечно, пожилые супруги, которых так жёстко уязвили, пришли в ярость и заявили, что сын должен снять со стены безобразие, которое всех позорит. Теперь родители вновь отказываются общаться с молодой семьёй.