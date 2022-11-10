Вовк пожаловалась на мизерную пенсию в эфире Ютуб-шоу Эмпатия Манучи
2022-11-10 11:31
80-летняя телеведущая Ангелина Вовк вынуждена до сих пор подрабатывать, так как на пенсию прожить не может.
Ангелина Вовк заработала на старость только 17 000 российских рублей от родного государства, о чем знаменитость рассказала в эфире Ютуб-канала "Эмпатия Манучи".
Диктор призналась, что вынуждена до сих пор подрабатывать, а ей уже исполнилось 80 лет в сентябре текущего года.
К слову, в 2019 году Вовк получила звание народной артистки РФ, но, видимо, финансовое положение ведущей от этого не улучшилось.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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