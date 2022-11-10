Воля, Батрудинов и другие юмористы отказываются выступать в Comedy Club из-за ухода Харламова
2022-11-10 11:45
Резиденты "Comedy Club" Павел Воля, Тимур Батрудинов и другие комики записали видео, суть которого в том, что артисты отказываются выступать в юмористическом шоу в знак солидарности с Гариком Харламовым, который покинул проект.
Ведущий юмористического шоу "Comedy Club" Павел Воля разместил в сети обращение всего творческого коллектива проекта в связи с внезапным уходом Гарика Харламова, который являлся постоянным участником телевизионной программы.
На записи многие участники "Comedy Club", включая Тимура Батрутдинова, заявили, что не будут участвовать в передаче в знак солидарности с Харламовым.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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