Воля, Батрудинов и другие юмористы отказываются выступать в Comedy Club из-за ухода Харламова

Резиденты "Comedy Club" Павел Воля, Тимур Батрудинов и другие комики записали видео, суть которого в том, что артисты отказываются выступать в юмористическом шоу в знак солидарности с Гариком Харламовым, который покинул проект.

Ведущий юмористического шоу "Comedy Club" Павел Воля разместил в сети обращение всего творческого коллектива проекта в связи с внезапным уходом Гарика Харламова, который являлся постоянным участником телевизионной программы.

На записи многие участники "Comedy Club", включая Тимура Батрутдинова, заявили, что не будут участвовать в передаче в знак солидарности с Харламовым.