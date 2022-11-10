НПО заявила о значительном росте голодающих детей на северо-востоке Сирии

Число недоедающих детей на северо-востоке Сирии увеличилось на 150%, предупредила в четверг, 10 ноября, неправительственная организация Save the Children, которая обращается с срочным призывом к донорам.

«Каждый день мы имеем дело с большим количеством недоедающих детей, чем накануне», — говорится в заявлении НПО. В нем говорится, что менее чем за год было выявлено более 10 000 дополнительных детей с недоеданием, в результате чего общее количество недоедающих детей достигло 16 895.

90% населения за чертой бедности

По данным ООН, гражданская война раздробила Сирию и привела к коллапсу ее экономики: 90% населения живет за чертой бедности, а рекордные 9,3 миллиона сирийских детей нуждаются в гуманитарной помощи. Ситуация кажется еще более опасной в районах, неподконтрольных Дамаску.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в 2022–2023 годах прямая продовольственная помощь потребуется еще 5,5 млн человек, половина из них — на северо-востоке Сирии.