Дзюник рассказал об истериках Лазарева

Музыкальный продюсер Леонид Дзюник утверждает, что у певца Сергея Лазарева очень сложный характер. Артист может сорвать концерт из-за своих истерик.

Концертный директор Леонид Дзюник сообщил о том, что у известного исполнителя Сергея Лазарева непростой характер, а также о скандалах, связанных со знаменитостью.

Примечательно, что Лазарев - нечастый герой неприятных историй, но коллеги по сцене отзываются о нем не очень.

В начале 2000-х годов Лазарев пел в составе дуэта "Smash" и вел себя очень несдержанно, о чем с ужасом вспоминают те, кто сотрудничал с певцом.

Дзюник утверждает, что Лазарев мог во время концерта покинуть сцену. Продюсер называет музыканта "человеком-истеричкой", который, даже повзрослев, продолжает чудить.