Советник Зеленского заявил, что переговоры будут вести только с тем, кто примет предварительные условия
2022-11-10 12:10
Советник президента Украины Подоляк заявил в интервью, что Киев будет вести переговоры с тем, кто соблюдает предварительные условия.
Подоляк отметил, что партнером Украины станет тот, кто готов соблюдать озвученные ранее предварительные условия.
Напомним, что президент Зеленский комментируя информацию о готовности к началу мирных переговоров в очередной раз поставил условия, которые изначально не могут быть выполнены Россией, так, как идут в разрез с ее глобальными интересами.
Зеленский потребовал освободить территории Украины по границам 1991 года и выплатить Украине репарации.
Опубликовано: Тарас Медведев
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