Советник Зеленского заявил, что переговоры будут вести только с тем, кто примет предварительные условия

Советник президента Украины Подоляк заявил в интервью, что Киев будет вести переговоры с тем, кто соблюдает предварительные условия.

Подоляк отметил, что партнером Украины станет тот, кто готов соблюдать озвученные ранее предварительные условия.

Напомним, что президент Зеленский комментируя информацию о готовности к началу мирных переговоров в очередной раз поставил условия, которые изначально не могут быть выполнены Россией, так, как идут в разрез с ее глобальными интересами.

Зеленский потребовал освободить территории Украины по границам 1991 года и выплатить Украине репарации.