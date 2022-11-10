Россия увеличила урожай зерновых до 152,2 млн тонн

Россия смогла нарастить урожай зерновых 2022 года до 152,2 млн тонн, что на 30 млн тонн выше чем в 2021 году.

По данным на 8 ноября, только пшеницы было намолочено свыше 105 млн тонн против 78 млн тонн в 2021 году.

Отмечается, что средняя урожайность увеличилась на 7 ц/га до 35,9 ц/га.

Пшеница собрана с площадей в 29,2 млн га.

