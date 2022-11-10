Иран создал гиперзвуковую баллистическую ракету, чем окончательно разрушил планы США и Израиля в регионе

Источник в Корпусе стражей исламской революции сообщил агентству Tasnim, что у Ирана есть своя баллистическая ракета способная преодолевать гиперзвуковую скорость.

«Эта ракета имеет высокую скорость и может маневрировать в атмосфере и за ее пределами», — сказал командующий Корпусом СИР Амир Али Гаджизаде.

Хотя ТТХ ракеты Иран держит в секрете, но имеющиеся у него технологии позволяют говорить о новой ступени вооружений иранской армии.

Ранее сообщалось, что Иран через коммерческие фирмы в странах производителях, продолжает в обход санкций закупать необходимые комплектующие для новых вооружений.