Пашинян: Алиев создаёт условия для геноцида армян в Нагорном Карабахе

Никол Пашинян утверждает, что Ильхам Алиев хочет закрыть Лачинский коридор для блокады армян в Нагорном Карабахе.

10 ноября премьер-министр Армении Никол Пашинян публично заявил, что президент Азербайджана Ильхам Алиев якобы пытается создать фиктивные условия, под предлогом которого азербайджанские войска смогут перекрыть Лачинский коридор к Нагорному Карабаху, произведя блокаду региона.

По словам Пашиняна, подобные меры позволят Азербайджану депортировать армян из Нагорного Карабаха, также осуществив их геноцид. При этом Никол Пашинян уверен, что Алиев обвинит Ереван в невыполнении обязанностей перед Баку.