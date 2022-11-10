Пашинян: Алиев создаёт условия для геноцида армян в Нагорном Карабахе
2022-11-10 12:51
Никол Пашинян утверждает, что Ильхам Алиев хочет закрыть Лачинский коридор для блокады армян в Нагорном Карабахе.
10 ноября премьер-министр Армении Никол Пашинян публично заявил, что президент Азербайджана Ильхам Алиев якобы пытается создать фиктивные условия, под предлогом которого азербайджанские войска смогут перекрыть Лачинский коридор к Нагорному Карабаху, произведя блокаду региона.
По словам Пашиняна, подобные меры позволят Азербайджану депортировать армян из Нагорного Карабаха, также осуществив их геноцид. При этом Никол Пашинян уверен, что Алиев обвинит Ереван в невыполнении обязанностей перед Баку.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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