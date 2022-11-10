Главы правительств Польши и Словакии проинспектировали учения Puma-22

Матеуш Моравецкий и Эдуард Хегер очно проследили за ходом учений Puma-22, самых крупных для соединений Вышеградской группы в текущем году.

Моравецкий на этом фоне сделал ряд заявлений об укреплении обороноспособности польской армии.

Он отметил, что правительство намерено выделить около 27 млрд долларов на модернизацию вооружений в 2023 году.

«Лучшая стратегия — сдерживать врага силами собственной армии и в сотрудничестве с другими», — сказал Моравецкий.

Таким образом затраты Польши на переоснащение вооруженных сил составят 3–4% ВВП республики.