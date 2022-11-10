Полиция Джерси признала незаконность обыска помещений, связанных с Романом Абрамовичем и принесла публичные извинения

Правоохранители в Джерси признали свою вину в незаконности проведения обысков в объектах недвижимости, которые связаны с именем российского миллиардера Романа Абрамовича.

Речь идет о следственных мероприятиях, которые были инициированы в Великобритании в апреле 2022 года.



Согласно постановлению о примирении сторон от 9 ноября, подтвержденному двумя источниками, полиция Джерси признала, что «ордер на обыск был получен незаконно», и согласилась, «что ордер на обыск должен быть аннулирован», согласно копии документа, с которым ознакомилось агентство Reuters.

Полиция возместит ущерб и уже принесла публичные извинения бизнесмену. А в пресс-службе Абрамовича отметили, что он «всегда действовал в соответствии с законом».