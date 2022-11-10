МИД России подтвердил поездку Лаврова на саммит G20 вместо Путина

Министерство иностранных дел России сообщает, что российскую делегацию на встрече Группы Двадцати возглавит Сергей Лавров.

Днём четверга пресс-служба Министерства иностранных дел России сообщила, что Владимир Путин принял решение отказаться от личного участия в саммите "Большой двадцатки", который пройдёт на индонезийском Бали 15 и 16 ноября. По данным МИД России, вместо Путина на мероприятие поедет глава ведомства Сергей Лавров.

Примечательно, что накануне пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров заявил, что Владимир Зеленский также намерен участвовать в саммите G20.