МИД России подтвердил поездку Лаврова на саммит G20 вместо Путина
2022-11-10 13:19
Министерство иностранных дел России сообщает, что российскую делегацию на встрече Группы Двадцати возглавит Сергей Лавров.
Днём четверга пресс-служба Министерства иностранных дел России сообщила, что Владимир Путин принял решение отказаться от личного участия в саммите "Большой двадцатки", который пройдёт на индонезийском Бали 15 и 16 ноября. По данным МИД России, вместо Путина на мероприятие поедет глава ведомства Сергей Лавров.
Примечательно, что накануне пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров заявил, что Владимир Зеленский также намерен участвовать в саммите G20.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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МИД России подтвердил поездку Лаврова на саммит G20 вместо Путина
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