Папа Римский Франциск допустил интеграцию России, Украины и Европы
2022-11-10 13:28
Глава католической церкви Папа Римский Франциск уверен, что Россия, Евросоюз и Украину могут интегрироваться в общее пространство.
В четверг папа Римский Франциск заявил, что после прекращения спецоперации и завершения украинского конфликта Москва, Киев и Европейский союз могут начать переговоры о сотрудничестве, однако до прекращения огня старт подобного переговорного процесса практически невозможен.
Папа Франциск уверяет, что Россия, Украина и Европа должны быть интегрированы в общее пространство союзников по аналогии со странами Евросоюза.
Опубликовано: Ткачёв Андрей