Папа Римский Франциск допустил интеграцию России, Украины и Европы

Глава католической церкви Папа Римский Франциск уверен, что Россия, Евросоюз и Украину могут интегрироваться в общее пространство.

В четверг папа Римский Франциск заявил, что после прекращения спецоперации и завершения украинского конфликта Москва, Киев и Европейский союз могут начать переговоры о сотрудничестве, однако до прекращения огня старт подобного переговорного процесса практически невозможен.

Папа Франциск уверяет, что Россия, Украина и Европа должны быть интегрированы в общее пространство союзников по аналогии со странами Евросоюза.