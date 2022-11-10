Правительство Франции приняло решение об эвакуации 4 человек с гуманитарного корабля Ocean Viking

Правительство еще не приняло решение о приеме 234 мигрантов гуманитарного корабля Ocean Viking, сейчас идут дебаты между правыми и левыми фракциями в парламенте.

В то время как между Италией и Францией продолжается противостояние по поводу судьбы гуманитарного корабля Ocean Viking, французское правительство объявило в четверг о медицинской эвакуации четырех мигрантов.

«Генеральный морской секретариат по поручению премьер-министра осуществляет операцию по медицинской эвакуации в море четырех мигрантов, находящихся в настоящее время на борту Ocean Viking», — говорится в пресс-релизе.

По данным неправительственной организации SOS Méditerranée, это трое мигрантов и компаньон.

Всего на борту этого корабля общественной организации SOS Méditerranée, который уже 20 дней ждет порта приписки в Европе, находятся 234 мигранта.