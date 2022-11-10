В Обнинске задержанный напал на двух женщин полицейских прямо в отделе полиции

Задержанный за дебош в кафе Обнинска Дмитрий Журков во время разбирательства в РУВД напал на двух сотрудниц полиции.

Журкова задержали за то, что он бросил мусорный бак в машину владельца кафе «Хинкальный дворик» в котором в тот вечер и отдыхал.

Местные СМИ сообщат, что мужчина работает гендиректором одного из местных предприятий и видимо, что называется, почувствовал себя хозяином района.

Задержание полицией его не успокоило, и он напал на двух инспекторов, которые оформляли его дело о хулиганстве.

У одной из полицейских он пытался выхватить пистолет, другой удалось спрятаться в кабинете.

На шум подоспели коллеги инспекторов полиции, которым удалось успокоить дебошира.

За нападение на полицейских мужчине грозит до 12 лет лишения свободы.