Подоляк: Киев готов к переговорам с РФ на предварительных условиях Украины

Советник Зеленского Михаил Подоляк утверждает, что киевский режим готов к переговорам с Россией, но только на украинских условиях.

10 ноября сотрудник офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк пообщался с журналистами итальянского издания Corriere della Sera, где публично заявил, что Киев будет вести переговоры с Россией лишь на условиях, которые предварительно Украина выдвинет России. Иные форматы переговоров Зеленский не рассматривает, утверждает Подоляк.

Днём ранее представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова сообщила, что Москва готова к переговорам с Украиной с учётом складывающихся на текущий момент реалий.