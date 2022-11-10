Карла 3 забросали яйцами на открытии памятника Елизавете 2
2022-11-10 13:58
Новоиспеченного короля Великобритании Карла 3 и его супругу Камиллу забросали яйцами на церемонии открытия статуи королевы Елизаветы 2 в Йорк.
Карла III и его супругу Камиллу забросали яйцами на церемонии открытия статуи королевы Елизаветы 2 в Йорке, о чем пишет сайт "GB News".
К счастью, ни одно яйцо не попало в королевских особ.
Злоумышленник был задержан. Таким образом хулиган хотел высказать свою политическую позицию.
Когда полиция уводила активиста, он прокричал, что Великобритания "была построена на крови рабов".
Опубликовано: Наталья Гончарова