Карла 3 забросали яйцами на открытии памятника Елизавете 2

Новоиспеченного короля Великобритании Карла 3 и его супругу Камиллу забросали яйцами на церемонии открытия статуи королевы Елизаветы 2 в Йорк.

Карла III и его супругу Камиллу забросали яйцами на церемонии открытия статуи королевы Елизаветы 2 в Йорке, о чем пишет сайт "GB News".

К счастью, ни одно яйцо не попало в королевских особ.

Злоумышленник был задержан. Таким образом хулиган хотел высказать свою политическую позицию.

Когда полиция уводила активиста, он прокричал, что Великобритания "была построена на крови рабов".