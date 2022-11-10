Подоляк: армия РФ минирует Херсон, намереваясь сделать его «местом смерти»

Советник Зеленского Михаил Подоляк утверждает, что российские войска минируют Херсон перед отводом своих подразделений.

Сотрудник офиса Зеленского Михаил Подоляк уверен, что российские войска хотят сделать Херсон "местом смерти" перед тем, как полностью покинут город. По мнению Подоляка, войска РФ минируют в городе любые объекты, включая квартиры и канализации. Также Михаил Подоляк уверен, что российская артиллерия на левом берегу Днепра продолжит обстреливать город.

Накануне министр обороны России Сергей Шойгу объявил о выводе российских военных на левобережье Днепра из Херсона для последующей обороны.