Associated Press: в Индонезии отреагировали на решение Путина не ехать на саммит G20

Власти Индонезии уважают решение президента России Путина не ехать на саммит G20.

10 ноября американское информационное агентство Associated Press сообщило, что индонезийский министр-координатор по морским делам и инвестициям Лухут Бинсар Панджаитан сообщил, что Индонезия с уважением относится к решению президента России Владимира Путина не ехать на саммит G20 на Бали.

Ранее стало известно, что российскую делегацию на саммите G20 возглавит глава Министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров.

Большая двадцатка -это неформальная организация, объединяющая крупнейшие экономически развитые и развивающиеся страны, ближайший семнадцатый саммит G20 пройдет на Бали 15-16 ноября.