Зеленский не поедет на саммит G20 из-за «занятости внутренними делами Украины»
2022-11-10 14:06
Владимир Зеленский принял решение не участвовать в саммите "Большой двадцатки" на Бали, сообщают иностранные журналисты со ссылкой на правительство Индонезии.
В четверг днём зарубежные информагентства со ссылкой на министра Индонезии Панджаитана, отвечающего за подготовку саммита G20, сообщили, что Владимир Зеленский принял решение отказаться от участия в мероприятии, сославшись на "занятость внутренними делами Украины".
В тот же день глава пресс-службы московского Кремля Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин также не будет участвовать во встрече Группы Двадцати, однако вместо него в Индонезию поедет глава МИД России Сергей Лавров.
Опубликовано: Ткачёв Андрей