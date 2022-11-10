Мельник призвал НАТО обозначить превентивную угрозу ядерного удара по России, как в годы холодной войны

Бывший посол Украины в Германии Андрей Мельник призвал страны НАТО более энергично противостоять российской ядерной угрозе.

Запад должен «очень четко сформулировать, какие серьезные последствия будет иметь ядерная атака: для Путина лично, для его режима, для России как государства», заявил Мельник новостному порталу «Т-Онлайн» в Киеве.

Как крупнейший игрок на сцене ядерных вооружений НАТО должна направить превентивную угрозу России, потребовал Мельник.

«Запад должен четко дать понять, что он не будет уклоняться от последующего ядерного удара, если Путин применит ядерное оружие», — сказал дипломат, который вернулся в Украину после того, как его отозвали в октябре, и еще не устроился на новую работу.

Речь идет о поддержании «реальной угрозы», как это было во время холодной войны. В то время эта сдерживающая логика работала отлично, считает Мельник.