Вовк заявила, что ее не пугает ядерная война

80-летняя ведущая ТВ Ангелина Вовк не боится за себя в случае ядерной войны, но беспокоится о молодежи.

Ведущая Ангелина Вовк заявила, что не сильно переживает по поводу возможной ядерной войны, но обеспокоена судьбой молодежи. Об этом народная артистка РФ рассказала в эфире Ютуб-шоу "Эмпатия Манучи".

Вовк не беспокоится за свою жизнь в случае катастрофы, так как утверждает, что лучшие моменты ее жизни остались в прошлом.

В этом же интервью звезда экрана рассказала о своем распорядке дня. 80-летняя артистка до сих пор занимается спортом, постоянно проходит медицинские обследования и прибегает к процедуре косметологического иглоукалывания.