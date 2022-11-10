Британцы заморозили миллиардные состояния российских бизнесменов

Правительство Великобритании заявило, что заморозило активы находящихся под санкциями российских олигархов и организаций на сумму 18 миллиардов фунтов стерлингов.

«Мы ввели против России самые жесткие санкции за всю историю», — сказал Эндрю Гриффит, высокопоставленный чиновник министерства финансов.

Более 1200 человек и более 120 организаций попали под санкции Великобритании после российского вторжения в Украину.

Тем не менее, британская полиция была вынуждена извиниться перед бизнесменом Романом Абрамовичем. В апреле в Джерси в нескольких домах, якобы принадлежавших Роману Абрамовичу были проведены обыски, как выяснилось незаконно.

